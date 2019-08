Bundespräsident Steinmeier hat davor gewarnt, Religion für politische Zwecke zu missbrauchen.

Steinmeier sagte zur Eröffnung der Weltkonferenz von "Religions for Peace" in Lindau, kein Krieg dürfe im Namen der Religion geführt werden. Statt Anlass für Unfrieden sowie Hass und Gewalt zu sein, sollten Religionen als Werkzeuge des Friedens agieren. An dem interreligiösen Treffen nehmen rund 900 Delegierte aus mehr als 100 Ländern teil. Bis Freitag wollen sie an Konfliktlösungen und Friedensmaßnahmen arbeiten.