Russland verbannt den US-Dollar aus seinem Nationalen Vermögensfonds.

Das Wirtschaftsministerium teilte in Moskau mit, die Regierung strebe eine - Zitat - "Entdollarisierung der russischen Wirtschaft" an. Der Kreml reagiere damit auf "makroökonomische und geopolitische Tendenzen der vergangenen Jahre". Nach Angaben von Finanzminister Siluanow sollen der Euro künftig 40 Prozent und der chinesische Yuan 30 Prozent des russischen Staatsfonds ausmachen. Neben anderen Währungen in kleineren Anteilen würden weitere 20 Prozent in Gold angelegt. Die Umstrukturierung würde einen Verkauf von etwa 40 Milliarden US-Dollar bedeuten.



Westliche Experten vermuten eine Reaktion auf US-Sanktionen gegen Moskau und ein Signal im Vorfeld des für Mitte Juni geplanten Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten Putin und Biden in Genf. Der Staatsfonds speist sich unter anderem aus Einnahmen mit Öl- und Gasgeschäften. Der US-Dollar stellt die derzeit wichtigste Weltreservewährung dar.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.