Der Klimawandel verschärft in vielen Ländern die Probleme mit der Wasserversorgung.

Das geht aus dem Weltrisikobericht 2019 hervor, der in Berlin veröffentlicht wurde. Bei extremen Naturereignissen wie einer Überschwemmung oder einem Wirbelsturm sei in Ländern mit schlechter Wasserversorgung eine Katastrophe wahrscheinlicher. Insbesondere in Entwicklungsländern müsse die Politik dringend handeln und allen Haushalten sicheren Zugang zu sauberem Wasser verschaffen.



Der Weltrisikobericht wird seit 2011 jährlich vom Bündnis Entwicklung Hilft und dem Institut für Friedenssicherungsrecht und Humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Universität Bochum veröffentlicht.