Beim Internationalen Strafgerichtshof hat der britische Jurist Khan sein Amt als neuer Chefankläger angetreten.

Er legte vor den Richtern in Den Haag den Eid ab. Der Strafgerichtshof sei ein Zeichen der Hoffnung auf Gerechtigkeit, sagte Khan anschließend in seiner Antrittsrede. Er hat sich zum Ziel gesetzt, dass die Verfahren der Anklage effektiver und die Prozesse erfolgreicher geführt werden.



Die Vertreter der 123 Vertragsstaaten des Gerichtes hatten ihn im Februar gewählt. Der 51-Jährige ist Nachfolger der gambischen Juristin Bensouda, die den Posten laut den Regeln des Gerichts nach neun Jahren abgeben musste.



Das Weltstrafgericht ist das einzige internationale Gericht, das Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord ahndet. Die USA, Israel, Russland und China erkennen es nicht an.

