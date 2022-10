Das entschieden die Richter in Den Haag . Sie sind nicht davon überzeugt, dass die Taliban-Führung in Afghanistan selbst Interesse an einer strafrechtlichen Verfolgung habe. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes, Khan, will zunächst gegen die militant islamistischen Taliban sowie die Terrorgruppe IS ermitteln. Mögliche Kriegsverbrechen sind Angriffe auf die Zivilbevölkerung, illegale Hinrichtungen, Verfolgung von Frauen sowie Verbrechen gegen Kinder.