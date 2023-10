Kirchenreformen

Papst Franziskus will mit der Weltsynode Reformen anstoßen. (picture alliance / dpa / MAXPPP / Riccardo De Luca)

Die Beratungen dauern bis Ende des Monats. Die Synode beginnt zunächst mit einer Heiligen Messe auf dem Petersplatz in Rom. Die Weltsynode gilt als eines der wichtigsten Reformprojekte von Papst Franziskus. Unter anderem soll über Mitbestimmung und einen anderen Umgang in der Kirche debattiert werden, aber auch über die Stellung von Frauen in der Kirche und den Umgang mit Homosexuellen.

An der Konferenz nehmen 365 stimmberechtigte Mitglieder teil. Die große Mehrheit von ihnen sind Bischöfe, es sind aber auch andere Geistliche und Laien dabei. Erstmals in der Geschichte der katholischen Kirche werden auch 54 Frauen als stimmberechtigte Mitglieder teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.