Bundesaußenminister Maas hat zu einem Ende der Gewalt gegen Hilfsorganisationen aufgerufen.

Helfer riskierten im Einsatz ihr Leben und würden immer öfter zur Zielscheibe von Angriffen, heißt es in einer Erklärung des SPD-Politikers zum heutigen Welttag der humanitären Hilfe. Nach Angaben der UNO-Flüchtlingshilfe kamen im vergangenen Jahr 179 Helfer bei Einsätzen ums Leben, 141 seien entführt worden. Die Organisation forderte, auch in Konflikten die Regeln des internationalen Rechts zu beachten und eine Notversorgung von Zivilisten zuzulassen.



Den Vereinten Nationen zufolge war die Zahl der Menschen, die vor Krieg, Konflikten und Verfolgung fliehen, noch nie so hoch wie derzeit. Ende 2017 waren demnach weltweit 69 Millionen Menschen auf der Flucht, 134 Millionen benötigten

Nothilfe.