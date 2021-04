Zum heutigen Welttag der Minenaufklärung hat die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, verstärkte Anstrengungen zur Ächtung von Landminen gefordert.

Gerade in den vergangenen Jahren seien die Opferzahlen gestiegen, sagte die SPD-Politikerin in Berlin. Vor allem nicht-staatliche Akteure setzten immer häufiger improvisierte Sprengfallen ein. Kofler betonte, Minen schwächten über Jahrzehnte die wirtschaftlichen Grundlagen der betroffenen Bevölkerung und minderten die Chancen vieler Menschen auf ein Leben in Würde. Deutschland stellte demnach für Minenräumprojekte im vergangenen Jahr fast 50 Millionen Euro bereit.



Laut Landmine Monitor 2020 sind noch immer fast 60 Länder von Minen kontaminiert. 2019 wurden mehr als 5.500 Vorfälle mit Toten und Verletzten aufgrund von explosiven Rückständen registriert.

Diese Nachricht wurde am 04.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.