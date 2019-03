Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat zum von ihr initiierten Welttag gegen Internetzensur drei gesperrte Seiten wieder zugänglich gemacht.

Dabei arbeitet die Organisation mit Hackern zusammen. Um die in bestimmten Ländern zensierten Informationen zugänglich zu machen, spiegelt Reporter ohne Grenzen die gesperrten Seiten und legt exakte, ständig aktualisierte Kopien auf Servern großer Anbieter wie Amazon, Fastly oder OVH an. Eine Regierung könnte die gespiegelten Seiten demnach nur sperren, indem sie den gesamten jeweiligen Cloud-Server blockiert.



Reporter ohne Grenzen führt die Aktion #CollateralFreedom zum fünften Mal durch. Dieses Jahr spiegelte sie die Seiten ALQST (Advocating for Human Rights), die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien dokumentiert, Safenewsrooms.org, die Medienzensur vor allem in Pakistan thematisiert, und China Digital Times, die unzensierte Nachrichten und Informationen über China in englischer und chinesischer Sprache bietet.