Das Kinderhilfswerk Unicef fordert einen stärkeren Einsatz gegen Kinderarbeit.

Weltweit müssten immer noch 152 Millionen Mädchen und Jungen arbeiten, die meisten davon in Afrika und Asien, erklärte Unicef vor dem Hintergrund des morgigen Welttags gegen Kinderarbeit. Über 70 Prozent der arbeitenden Minderjährigen seien in der Landwirtschaft tätig. Der Unicef-Geschäftsführer in Deutschland, Schneider, sagte, eine große gesellschaftliche Verantwortung trügen neben den Regierungen auch Unternehmen. Nötig seien zum Beispiel faire Arbeitsmöglichkeiten für die Eltern.



Insgesamt hat sich die Situation von Kindern weltweit in den vergangenen Jahren verbessert.