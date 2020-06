Die Vereinten Nationen befürchten, dass sie ihr Ziel verfehlen, Kinderarbeit bis zum Jahr 2025 weltweit zu beenden.

Die Corona-Krise drohe Millionen Mädchen und Jungen neu in die Kinderarbeit zu zwingen, erklärten die Internationale Arbeitsorganisation und das Kinderhilfswerk Unicef am heutigen Welttag gegen Kinderarbeit in Genf. In den vergangenen Jahren seien Fortschritte erzielt worden, doch noch immer müssten weltweit 152 Millionen Mädchen und Jungen im Alter zwischen 5 und 17 Jahren Geld verdienen. Die Organisationen riefen dazu auf, Kinder besser vor Ausbeutung zu schützen.



Bundesentwicklungsminister Müller kündigte an, die im Juli beginnende deutsche EU-Ratspräsidentschaft zur Erarbeitung eines europäischen Lieferkettengesetzes zu nutzen. Der CSU-Politiker sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, alle großen Unternehmen sollten verpflichtet werden, den Arbeitern in ihren Lieferketten faire Löhne zu zahlen und Kinderarbeit zu beenden.