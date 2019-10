Umweltverbände und Parteien haben anlässlich des Welttierschutztags Verbesserungen im Umgang mit Haus- und Nutztieren angemahnt. Hier ein Überblick über die wichtigsten Forderungen.

Greenpeace rief dazu auf, über das Verhältnis des Menschen zu seinen Mitlebewesen nachzudenken. Millionen Tiere würden in Deutschland unter unwürdigen, qualvollen Bedingungen gehalten – alles für ein möglichst billiges Stück Fleisch, hieß es.



Der Deutsche Tierschutzbund forderte ein Verbot von Tierverkaufsplattformen im Internet. Es sei überhaupt nicht mehr zu kontrollieren, was dort an Tieren hin- und hergeschafft werde, sagte Verbandspräsident Schröder im Südwestrundfunk. Alle, die sich ein Tier zulegen wollten, sollten dies nicht anonym im Internet tun. Der Verband verwies in diesem Kontext auf die Tierheime. Man wolle Tierliebhabern bewusst machen, dass sie dort - Zitat - wundervolle, einzigartige Freunde fürs Leben finden könnten, teilte er via Twitter mit.

FDP: "Kükentöten muss ein Ende haben"

Die Sprecherin der Linken-Bundestagsfraktion für Tierschutz, Amira Mohamed Ali, warb für mehr Wertschätzung von ehrenamtlichen Helfern. Bislang habe Tierschutz in der Bundespolitik leider keinen hohen Stellenwert, erklärte sie. Ihre Partei werde dafür kämpfen, dass sich dies ändere.



Die FDP kündigte an, eine Gesetzesinitiative gegen das massenhafte Töten männlicher Küken auf europäischer Ebene in den Bundestag einzubringen. Mit einheitlichen Tierschutzstandards wolle man das Tierwohl überall in Europa voranbringen, erklärte der Abgeordnete Hocker. Das Kükentöten müsse ein Ende haben.

Grüne: "Wildtiere gehören nicht in den Zirkus!"

Die Grünen machen auf die Dauer von Tiertransporten aufmerksam. Diese müsse in Deutschland auf maximal vier und in Europa auf maximal acht Stunden verringert werden. Die Tiere litten unter Durst, Enge und Angst. Derzeit würden täglich zahllose Tiere auf LKW geladen und teils 70 Stunden lang ins Ausland transportiert. Die Abgeordnete Künast fügte noch weitere Forderungen hinzu, darunter die drastische Reduzierung von Tierhaltung, ein Verbot von Wildtieren im Zirkus und ein Ende des "stillen Leidens" bei Tierversuchen.



Die Berliner Grünen bezeichneten es als "Supererfolg", dass der Senat diese Woche einen Beschluss gefasst habe, wonach Tierschutzverbände stellvertretend für Tiere klagen dürften: "Tiere hätten, wenn sie denn könnten, leider viele Anlässe uns Menschen zu verklagen".