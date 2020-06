Am heutigen Weltumwelttag startet das Klimasekretariat der Vereinten Nationen eine neue Initiative im Kampf gegen die Erderwärmung.

Die Kampagne steht unter dem Motto "Race to Zero". Damit ist das Ziel gemeint, den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase wie Kohlendioxid möglichst auf null zu senken. Inzwischen haben sich mehr als 120 Staaten - darunter die Bundesrepublik - dazu verpflichtet, dies bis zum Jahr 2050 anzustreben.



Die Staatsoberhäupter der Schweiz, Österreichs und Deutschlands, Sommaruga, Van der Bellen und Steinmeier, verlangten mehr Engagement für den Klimaschutz. Die Älteren müssten Solidarität mit den Jungen zeigen, indem wir ihnen einen lebenswerten Planeten hinterließen, schrieben sie in einem gemeinsamen Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung".