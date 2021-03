Die Vereinten Nationen fordern eine größere Wertschätzung für die Ressource Wasser.

Die deutsche Unesco-Kommission erklärte zum heutigen Weltwassertag, es müsste stärker berücksichtigt werden, welchen Wert das Wasser für Ökosysteme und ganz grundsätzlich als menschliche Lebensgrundlage habe. Man könne die Bedeutung von Wasser nicht einfach mit dem Preis der Bereitstellung für Industrie, Landwirtschaft und Haushalte gleichsetzen.

2,2 Milliarden Menschen ohne Zugang zu sicherem Trinkwasser

Die Unesco fordert darum in ihrem jährlichen Weltwasserbericht mehr Investitionen in die Ressource und deren Reinhaltung. Dem Bericht zufolge haben weltweit 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Rund vier Milliarden Menschen leben in Regionen, die in mindestens einem Monat im Jahr von hoher Wasserknappheit betroffen sind.



Bundesentwicklungsminister Müller warnte angesichts dieser Zahlen vor den Folgen. Die internationale Gemeinschaft müsse sich noch stärker engagieren, um allen Menschen Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen. Der CSU-Politiker betonte in der "Rheinischen Post", besonders in Flüchtlingslagern sei diese Arbeit überlebenswichtig. Zitat: "Im Krisenbogen um Syrien, wo Wasser ein knappes Gut ist, ist die Verteilung und Bewirtschaftung des Trinkwassers zentral, um Konflikten vorzubeugen."

UNO-Flüchtlingshilfe warnt vor Fluchtbewegungen

Auch die UNO-Flüchtlingshilfe warnte vor den Folgen des globalen Wassermangels. Geschäftsführer Ruhenstroth-Bauer sagte, gerade im Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels sei ein verstärktes Engagement in diesem Bereich dringend erforderlich. Dürren, Wüstenausbreitungen oder auch Überflutungen könnten ansonsten zu weiteren Fluchtbewegungen und Vertreibungen führen.

