Die UNO-Flüchtlingshilfe warnt vor zunehmenden Fluchtbewegungen wegen des globalen Wassermangels.

Geschäftsführer Ruhenstroth-Bauer sagte anlässlich des heutigen Weltwassertages, ein Zugang zu Wasser und zu sanitären Einrichtungen sei überlebenswichtig für Flüchtinge in aller Welt. Gerade im Hinblick auf die Auswirkungen des Klimawandels sei ein verstärktes Engagement in diesem Bereich dringend erforderlich. Dürren, Wüstenausbreitungen oder auch Überflutungen könnten ansonsten zu weiteren Fluchtbewegungen und Vertreibungen führen.



Bundesentwicklungsminister Müller nannte es als Ziel, bis 2030 allen Menschen Zugang zu sauberem Wasser zu ermöglichen. Zugleich verwies der CSU-Politiker in der "Rheinischen Post" darauf, dass 450 Millionen Kinder laut Unicef weltweit nicht genügend Wasser hätten.

