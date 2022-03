Der zentralafrikanische Staat Kamerun zählt laut "Konfliktbarometer" zu den golbalen Krisenherden. (Imago)

Die vom Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung (HIIK) erarbeitete Studie listet gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Staaten, Bevölkerungsgruppen oder politischen Gruppierungen auf - und das in fünf Kategorien. Als höchste Eskalationsstufe gilt der Krieg. 2021 ging diese Zahl von 21 auf 20 zurück.

16 der Kriege werden der Einordnung zufolge in den afrikanischen Subsahara-Staaten ausgetragen, fünf davon waren im vergangenen Jahr neu ausgebrochen. Betroffen sind Kamerun, die Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, Mali, Nigeria, Somalia und Sudan. In Asien benennen die Wissenschaftler die Auseinandersetzungen in Myanmar als Krieg.

Zweite Eskalationsstufe: der "begrenzte Krieg"

Vor dem russischen Einmarsch in der Ukraine werteten die Forschenden die Kämpfe in der Donbass-Region als "begrenzten Krieg" und damit als einzige gewaltsam ausgetragenen Konflikt in Europa im Jahr 2021. Zusätzlich werden 18 Auseinandersetzungen in Europa als "gewaltsame Krise" definiert, etwa in Belarus und in Moldau.

In Lateinamerika gelten mit Drogenkartellen geführte Konflikte in Brasilien und Mexiko sowie Kämpfe mit Paramilitärs in Kolumbien und Venezuela als "begrenzte Kriege".

Streit um Ideologie, Macht und Ressourcen

Als häufigste Konfliktursachen nennt die Studie ideologische Gegensätze, darunter auch religiöse. Weitere Auslöser für gewaltsame und politische Auseinandersetzungen waren ethnische Gegensätze, Kämpfe um Ressourcen wie Wasser und Land sowie um nationale Macht.

Das "Konfliktbarometer" gibt seit 1991 jährlich einen Überblick über Krisen, Konflikte und Kriege. Weltweit arbeiten rund 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an dem Bericht mit.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.