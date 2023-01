Computerkriminalität

Weltweit agierendes Hackernetzwerk "Hive" zerschlagen (IMAGO/Silas Stein)

Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte, wurde eine Vielzahl von Servern beschlagnahmt sowie Daten und Zugänge des Netzwerks gesichert. Die Internetseiten der Gruppe mit dem Namen "Hive" seien gesperrt worden. Den Angaben zufolge waren die Hacker für weltweit über 1.500 schwere Cyberangriffe unter anderem auf Unternehmen verantwortlich. Das US-Justizministerium in Washington erklärte, das Netzwerk habe mehr als 100 Millionen US-Dollar an Lösegeld erbeutet. Betroffen waren demnach unter anderem Krankenhäuser, Schulbezirke, Finanzfirmen und wichtige Infrastruktur in mehr als 80 Ländern.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.