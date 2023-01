Computerkriminalität

Weltweit agierendes Hackernetzwerk "Hive" zerschlagen (IMAGO/Silas Stein)

Das teilte die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit. Die Internetseiten der Gruppe mit dem Namen "Hive" seien gesperrt worden. Den Angaben zufolge waren die Hacker für weltweit über 1.500 schwere Cyberangriffe unter anderem auf Unternehmen verantwortlich. Der verursachte Schaden bei den betroffenen Unternehmen und öffentlichen Institutionen soll nach Schätzungen der Ermittler "in die Milliarden gehen".

Ermittlungen in Stuttgart und Reutlingen

Das US-Justizministerium in Washington erklärte, das Netzwerk habe mehr als 100 Millionen US-Dollar an Lösegeld erbeutet. Betroffen waren demnach unter anderem Krankenhäuser, Schulbezirke, Finanzfirmen und wichtige Infrastruktur in mehr als 80 Ländern. US-Justizminister Garland bedankte sich in Washington bei den internationalen Partnern - insbesondere Deutschland und den Niederlanden - für die grenzübergreifende Zusammenarbeit.

An den Ermittlungen gegen "Hive" waren unter anderem die Bundespolizei FBI und der Secret Service in den USA sowie die Staatsanwaltschaft Stuttgart, das Polizeipräsidium Reutlingen und das Bundeskriminalamt Wiesbaden in Deutschland beteiligt.

