Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (picture alliance/dpa/dpa-Pool | Sven Hoppe)

Benedikt sei sehr krank, hatte Franziskus bei der Generalaudienz im Vatikan gesagt, und Gläubige gebeten, für den Gesundheitszustand des emeritierten Papstes zu beten. In den USA veröffentlichte die Bischofskonferenz beispielweise ein Gebet bei Instagram. Auch der Vorsitzende der französischen Bischofskonferenz äußerte sich in den sozialen Medien. In Deutschland schloss sich ebenfalls die Bischofskonferenz dem Aufruf an, ebenso wie zahlreiche einzelne Bistümer.

Unterdessen vermeldete der Vatikan, dass sich der Gesundheitszustand von Benedikt weiter verschlechtere. Die lebenswichtigen Körperfunktionen einschließlich der Herztätigkeit ließen nach, hieß es aus Kreisen des Heiligen Stuhls. Benedikt werde permanent von Ärzten überwacht, sagte der Sprecher des Vatikans.

Benedikt der Sechzehnte war von April 2005 bis zu seinem Amtsverzicht im Februar 2013 Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.