UNO-Welternährungsprogramm

Hunger nimmt weltweit zu. (AP/Ben Curtis)

Das Welternährungsprogramm zählt aktuell 345 Millionen Menschen in 82 Ländern, die akut Hunger leiden. Das seien rund 200 Millionen Menschen mehr als vor Beginn der Corona-Pandemie und dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Wegen des russischen Angriffs, der Blockade der Häfen am Schwarzen Meer und dem enormen Preisanstieg für Getreide auf dem Weltmarkt können viele arme Länder etwa in Afrika nicht wie geplant mit Nahrungsmitteln wie Weizen versorgt werden.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.