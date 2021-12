Ein Flugzeug von United Airlines (picture alliance / dpa / Imaginechina / Le Yan)

Besatzungsmitglieder hätten sich krank gemeldet, zitierten US-Medien eine Mitteilung des Unternehmens. Auch die Fluggesellschaften Delta und JetBlue waren betroffen. Delta erklärte laut New York Times, an Heiligabend könnten 90 Flüge nicht stattfinden. Man habe alle Optionen zur Aufrechterhaltung des Plans ausgeschöpft. Es gebe mehrere Ursachen für die Schwierigkeiten, eine davon sei Omikron. Die Corona-Variante ist in den USA dominant. Auch die Lufthansa hatte kürzlich Interkontinentalflüge gestrichen, weil sich viele Piloten krankgemeldet hatten.

