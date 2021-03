Weltweite Aktion "Earth Hour" Eine Stunde Licht aus für die Erde

Am 26. März 2021 findet zum 15. Mal die weltweite Aktion "Earth Hour" statt. Was 2007 als lokale Aktion mit dem Abschalten der Beleuchtung der Hafenbrücke in Sydney begonnen hatte, ist längst eine globale Bewegung für den Klimaschutz geworden – und indirekt für dunklen Himmel.

Von Dirk Lorenzen

