Internationaler Tag der Arbeit

Protest in Athen anlässlich des Internationalen Tages der Arbeit (Yorgos Karahalis/AP/dpa)

In Frankreich nutzten die Gewerkschaften die traditionellen Demonstrationen für den Protest gegen den wiedergewählten Präsidenten Macron. Mehr als 200.000 Menschen beteiligten sich nach ihren Angaben. In Paris kam es am Rande zu Zusammenstößen zwischen Randalieren und der Polizei. Mehrere Geschäfte wurden demoliert. In der Türkei wurden in Istanbul mehr als 160 Menschen festgenommen. In der griechischen Hauptstadt Athen und im spanischen Madrid forderten Teilnehmer ein verstärktes Vorgehen gegen die gestiegene Inflation.

In Kuba gab es zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder größere Kundgebungen anlässlich des Internationalen Tags der Arbeit. In Sri Lanka, das wie Kuba von einer Wirtschaftskrise betroffen ist, forderte die Opposition in Versammlungen den Rücktritt von Präsident Rajapaksa.

