Der weltweite Vormarsch des neuartigen Coronavirus hat einen eindringlichen Appell der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgelöst.

WHO-Chef Ghebreyesus sagte in Genf, dies ist keine Übung und auch nicht der Zeitpunkt, um aufzugeben. Es sei die Zeit, alle Register zu ziehen. Die Länder hätten jahrzehntelang für solche Szenarien geplant. Nun sei es an der Zeit, diese Pläne in die Tat umzusetzen. Ghebreyesus kritisierte, es gebe weiterhin eine lange Liste von Ländern, die zu wenig gegen die Ausbreitung des Coronavirus unternähmen. Nun sei es an der Zeit, diese Pläne in die Tat umzusetzen. Das Virus hat inzwischen mindestens 98.000 Menschen infiziert und über 3.300 getötet.



In 13 Ländern weltweit sind inzwischen sämtliche Schulen geschlossen. Das betreffen knapp 300 Millionen Schulkinder, so die WHO. In Italien ist die Schließung von 58.000 Schulen, Hochschulen, Gymnasien und Universitäten beispiellos in der Geschichte des Landes.

