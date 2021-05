Deutschland und Frankreich erwarten in Kürze eine Einigung auf eine globale Mindestbesteuerung für Unternehmen.

Bundesfinanzminister Scholz sagte in einer virtuellen Pressekonferenz mit seinem französischen Kollegen Le Maire, er gehe davon aus, dass man sich in nur wenigen Wochen auf eine - Zitat - "Revolution bei der internationalen Körperschaftssteuer" verständigen werde. Le Maire ergänzte, man sei nicht weit von einer Einigung auf den Ebenen zunächst der G7, dann der G20 und schließlich auch der OECD entfernt.



Weltweit streben knapp 140 Länder eine Reform mit zwei Säulen an: einer globalen Mindeststeuer und einer neuen Form der Besteuerung digitaler Dienstleistungen. Letztere soll die Regeln an das Internet-Zeitalter anpassen. Einen Schub erhielten die Verhandlungen jüngst durch den Vorschlag der USA, die Mindeststeuer auf 15 Prozent festzulegen. Laut einer OECD-Schätzung könnte eine solche Reform jährlich bis zu 100 Milliarden Dollar zusätzlich in die Staatskassen spülen.



Insbesondere großen Internet-Konzernen wird vorgeworfen, durch geschickte Gewinnverlagerungen kaum oder zu wenig Steuern zu zahlen. In der EU haben sich bislang vor allem die Niederlande, Luxemburg und Irland zurückhaltend gezeigt, weil dort vergleichsweise niedrige Steuersätze gelten.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.