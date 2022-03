Auch heute ruft "Fridays for Future" zu weltweiten Klimaprotesten und gegen den Ukraine-Krieg auf. (picture alliance / dpa / Geisler-Fotopress / Sebastian Gabsch)

Allein in Deutschland soll es Aktionen in mehr als 300 Städten geben. Die Klimaschutzaktivisten fordern ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und einen Importstopp für Kohle, Öl und Gas aus Russland.

Die Proteste in Berlin, Hamburg, München und Köln beginnen jeweils am Mittag. An der Kundgebung in Stockholm will auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg teilnehmen.

