Zum Abschluss der internationalen Aktionswoche für mehr Klimaschutz sind weltweit erneut Hunderttausende auf die Straße gegangen.

Die größte Kundgebung gab es in Kanada. Im Beisein der schwedischen Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg kamen in Montréal rund eine halbe Million Menschen zusammen. Darunter war auch Kanadas Premierminister Trudeau. In Europa versammelten sich die meisten Menschen in Italien. Es gab laut der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" Großdemonstrationen mit mehr als 150.000 beziehungsweise mehr als 200.000 Teilnehmern in Mailand und Rom. Im niederländischen Den Haag trafen sich rund 35.000 Demonstranten.



In der österreichischen Hauptstadt beteiligten sich die Wiener Sängerknaben an der Kundgebung. Auch in deutschen Städten gingen die Menschen erneut für den Klimaschutz auf die Straße. Zuvor hatten sich Zehntausende unter anderem in Neuseeland, Südkorea und Bangladesch versammelt.