Zum Abschluss der internationalen Streikwoche für mehr Klimaschutz sind weltweit hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen. Die größten Kundgebungen gab es in Italien. Allein in Mailand kamen rund 150.000 Menschen zusammen. In Rom waren es nach Angaben der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" mehr als 200.000.

Bei der Protest-Kundgebung in der österreichischen Hauptstadt Wien setzten sich auch die Wiener Sängerknaben für den Klimaschutz ein.



Bereits zu Beginn des Tages hatten sich zehntausende Menschen in Neuseeland, Südkorea und Bangladesch versammelt. Im niederländischen Den Haag kamen rund 35.000 Demonstranten zusammen. Auch in deutschen Städten wie Hamburg und München gingen die Menschen erneut für den Klimaschutz auf die Straße