Auf Initiative des früheren US-Vizepräsidenten Gore halten Aktivisten in aller Welt Vorträge über den Klimawandel.

Den Auftakt machte Gore selbst im amerikanischen Nashville. In den folgenden 24 Stunden sollten 20 Mitstreiter über die Folgen der globalen Erwärmung informieren. Dies geschieht in mehr als 1.700 Orten, von der Antarktis bis zum Great Barrier Reef. In seiner Rede sagte Gore, trotz aller negativen Zeichen gebe es auch Anlass zur Hoffnung, dass einige der prognostizierten Szenarien rund um den Klimawandel verhindert werden könnten. Dabei verwies er unter anderem auf den Trend zu Elektrowagen sowie die zunehmende Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der erneuerbaren Energien.