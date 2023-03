Internationaler Frauentag

Am Internationalen Frauentag gab es in Berlin zahlreiche Veranstaltungen und Proteste. (dpa / Paul Zinken)

In der Stadt kam es zu etlichen Demonstrationen und Kundgebungen. Die Teilnehmenden forderten unter anderem gleichen Lohn für gleiche Arbeit und mehr Anerkennung für Pflege, Kinderbetreuung und soziale Arbeit.

Bei einigen Aktionen wurde auch an die Lage der Frauen im Iran erinnert. Dort demonstrieren Frauen seit Monaten für mehr Rechte, die Proteste werden jedoch brutal unterdrückt.

Auch in der türkischen Metropole Istanbul gingen Frauen in der Innenstadt auf die Straße, trotz eines Verbots und eines massiven Polizeiaufgebots . Die Frauen skandierten, dass sie sich weder fürchteten noch unterordneten. Auch regierungskritische Slogans waren zu hören. Der Gouverneur hatte zuvor Proteste in der Innenstadt verboten und nur abgelegene Gegenden als Versammlungsort ausgewiesen.

