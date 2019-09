In Deutschland und vielen anderen Ländern auf der Welt haben Millionen Menschen für einen besseren Klimaschutz demonstriert.

Große Kundgebungen gab es in Berlin, Hamburg, Köln und München. Auch in vielen kleineren Städten folgten zahlreiche Menschen dem Aufruf der Bewegung "Fridays for Future", dem sich auch Gewerkschaften, Kirchen und andere Organisationen angeschlossen hatten. Die Veranstalter sprachen von insgesamt 1,4 Millionen Teilnehmern in ganz Deutschland. Von der Polizei gibt es noch keine endgültigen Zahlen.



Auch in vielen anderen europäischen Ländern gingen Menschen auf die Straße, ebenso wie in Australien, Asien und Afrika. Eine weitere große Demonstration ist vor dem Sitz der Vereinten Nationen in New York geplant. Daran nimmt auch die schwedische Schülerin Greta Thunberg teil, die die Bewegung mit ihren Schulstreiks initiiert hatte. Sie sprach von einem historischen Tag.