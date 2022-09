Queen Elizabeth II. ist mit 96 Jahren gestorben. (AFP / FRANK AUGSTEIN)

Zahlreiche Staats- und Regierungschefs würdigten das Leben der verstorbenen Monarchin. Australiens Premierminister Albanese betonte, die Queen sei die einzige Monarchin gewesen, die die meisten Australier gekannt hätten - und die einzige, die jemals ihr Land besucht habe. US-Präsident Biden erklärte, Elizabeth habe eine Ära geprägt. UNO-Generalsekretär Guterres meinte, die britische Königin habe Sicherheit vermittelt in Jahrzehnten tiefgreifenden Wandels. Bundespräsident Steinmeier würdigte Elizabeth in einem Kondolenzschreiben als prägende Kraft der Zeitgeschichte.

Die Queen war gestern im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Am Buckingham-Palast in London wurden die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Tausende Menschen versammelten sich vor dem Gebäude, um ihre Anteilnahme auszudrücken. Der neue König Charles der Dritte sprach von einem Moment größter Trauer. Premierministerin Truss erklärte, Großbritannien sei am Boden zerstört.

Als Zeichen des Respekts gingen am Riesenrad London Eye in der britischen Hauptstadt mit Sonnenuntergang die Lichter aus. Am Eiffelturm in Paris wurde die Beleuchtung ebenfalls ausgeschaltet. Das Empire State Building in New York wurde als Tribut in lila und silber beleuchtet.

Elizabeth regierte 70 Jahre und damit länger als jedes Oberhaupt der britischen Monarchie.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.