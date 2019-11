Am weltweiten Aktionstag der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" haben sich in Deutschland Hunderttausende Menschen beteiligt.

Proteste gab es unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln und München. Nach Angaben der Veranstalter nahmen deutschlandweit rund 630.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene teil. Anlass für die Demonstrationen war die ab Montag in Madrid tagende Weltklimakonferenz. Auf den Kundgebungen forderten die Teilnehmer einen Neustart der Klimapolitik in Deutschland. Die geplanten Maßnahmen der Bundesregierung reichten nicht aus, um das globale Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen.



Auch in etwa 150 anderen Ländern gab es heute Demonstrationen für mehr Klimaschutz.