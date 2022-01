Das Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Berlin (imago / Zoonar / @jjfarquitectos)

Der Europarat hat an die Verfolgung der Juden erinnert und dabei besonders Sinti und Roma in den Blick genommen. Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, sagte bei der virtuellen Gedenkfeier, die an Juden sowie an Sinti und Roma begangenen, unvorstellbaren Verbrechen müssten der Menschheit eine Warnung sein und immer wieder bewusst machen, zu welchen Taten Menschen fähig sind: "Diese besondere Verantwortung muss insbesondere auch in den Medienhäusern angenommen werden, denn ihnen kommt bei der Aufklärung der Gesamtgesellschaft eine Schlüsselrolle zu", so Rose.

Die Holocaust-Überlebende Charlotte Knobloch rief dazu auf, die Demokratie zu verteidigen und Rechten nicht das Feld zu überlassen. Sie beobachte mit Sorge, dass jüdische Gemeinden um ihre Sicherheit fürchteten, sagte die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern: "Jüdisches Leben ist in Deutschland nach dem Krieg zwar weiter gewachsen, aber der Judenhass ist schneller gewachsen als das jüdische Leben."

Bedeutung von Zeitzeugen gewürdigt

Der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten und Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen, Axel Drecoll, würdigte in der "Jüdischen Allgemeinen" die Bedeutung von Zeitzeugen: "Es sind die Autorität der Persönlichkeit, die Ausstrahlung des selbst Erlebten und die Kraft der individuellen Erzählung, die die zutiefst inhumane, kaum fassbare Dimension der NS-Verbrechen biografisch verorten und fassbarer machen."

Der Zentralrat der Juden beklagte zum Holocaust-Gedenktag hat ein "erschreckendes Ausmaß an Antisemitismus" und forderte zügige Gegenmaßnahmen. Dazu zählt der Zentralrat auch ein Demokratiefördergesetz. "Wenn wir die bedrohlichen Entwicklungen in unserer Gesellschaft aufhalten wollen, müssen den Worten Taten folgen", erklärte Präsident Josef Schuster. "Antisemitismus darf nirgendwo und in keiner Form auf Toleranz treffen."

Der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gebhard Fürst, rief auf Twitter zum Erinnern auf: "Es geht darum, wachzuhalten, warum Täter andere Menschen zu Opfern machten und deren Leid in Erinnerung zu halten." Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick betonte in einem Interview: "Gedenktage sind nötig für uns Menschen, damit wir menschlich bleiben."

Evangelische Kirche fordert Aufarbeitung "judenfeindlicher Traditionen"

Der evangelische mitteldeutsche Landesbischof Friedrich Kramer hat die Kirchen zu weiterer Aufarbeitung judenfeindlicher Traditionen aufgerufen. Sie müssten sich fragen, "welche antijüdischen Tiefenstrukturen in unserer Theologie und Frömmigkeit wirken, die sich regelmäßig in manifestem Antisemitismus äußern."

Das Deutsche Institut für Menschenrechte forderte Staat und Gesellschaft auf, jeglicher Leugnung und Verharmlosung des Holocaust entschieden entgegenzutreten. "Die Erinnerung an den Holocaust wachzuhalten, ist das Fundament des demokratischen Rechtsstaats", sagte die Direktorin des Instituts, Beate Rudolf.

Corona-Pandemie verstärkt Antisemitismus

Die Corona-Pandemie hat nach Einschätzung des Jüdischen Weltkongresses den Antisemitismus in Deutschland verstärkt. "Die Pandemie wirkt wie ein Brandbeschleuniger: Menschen vergleichen den Holocaust verharmlosend mit Impfungen", sagte WJC-Präsident Ronald Lauder der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". "Unter dem Deckmantel vermeintlicher Kritik an Corona-Maßnahmen ist Antisemitismus noch gesellschaftsfähiger und damit gefährlicher geworden."

Der internationale Holocaust-Gedenktag soll nach den Worten von Israels Parlamentspräsident Mickey Levy den Menschen die Zerbrechlichkeit einer demokratischen Lebensweise vor Augen führen. In einem Gastbeitrag für die "Welt" schreibt Levy: "Lassen Sie sich von niemandem einreden, dass Ihre demokratischen Überzeugungen für schwierige Zeiten unzureichend sind, und lassen Sie sich von schwierigen Zeiten nicht in Ihrem Engagement für die Verteidigung unserer freiheitlichen Demokratien untergraben." Der Holocaust habe das Schicksal von Deutschland und Israel miteinander verbunden, betont der Knesset-Präsident. Beide Staaten erfreuten sich heute eines "einzigartigen Bündnisses, das im amoralischen Realismus der internationalen Beziehungen" selten zu finden sei.

Das Internationale Auschwitz Komitee äußerte sich entsetzt darüber, wie Erinnerungen an die Shoah bagatellisiert werden. "Auch die antisemitischen Schmähungen und der aggressive Schmutz, der tagtäglich, nicht nur im weltweiten Netz ausgekippt wird, verstört zutiefst", sagte der Exekutiv-Vizepräsident, Christoph Heubner.

