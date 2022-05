In manchen Teilen der Erde führt die Klimakrise zu Überschwemmungen, in anderen zu extremer Trockenheit. (picture alliance / Associated Press / Oded Balilty)

Die WMO teilte in Genf mit , die Wahrscheinlichkeit dafür liege bei fast 50 Prozent. Das heiße aber nicht, dass die 1,5-Grad-Marke dauerhaft überschritten werde; in den Folgejahren könne der Wert auch wieder niedriger liegen, hieß es. Durchschnittlich werde es in den kommenden Jahren aber weiter steigende Temperaturen geben.

2016 war bislang heißestes Jahr

Weltweit gesehen war 2016 das bisher heißeste Jahr; damals lag die weltweite Durchschnittstemperatur etwa 1,2 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert bereits bei 1,1 Grad. Für dieses Jahr rechnen die Meteorologen damit, dass es in Südwesteuropa und im Südwesten Nordamerikas trockener ist als im Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. In Nordeuropa, der Sahel-Zone, Nordostbrasilien und Australien dürfte es dagegen feuchter werden. Die WMO ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen.

Unterdessen haben sich hochrangige Vertreter der Weltreligionen und der Vereinten Nationen darauf geeinigt, ihre Finanzgeschäfte künftig klimaverträglicher zu gestalten. Sie verpflichteten sich in einem gemeinsamen Appell dazu, sich an die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens zu halten, um das 1,5-Grad-Ziel doch noch zu erreichen.

Großer Temperaturanstieg in der Arktis

WMO-Generalsekretär Taalas warnte, die Schwelle von 1,5 Grad sei nicht zufällig. Sie markiere "den Punkt, an dem Klimafolgen zunehmend schädlich für Menschen und für den ganzen Planeten werden". 2021 lag die globale Erwärmung laut einer vorläufigen WMO-Berechnung bei 1,1 Grad.

Taalas wiederholte die Warnungen vor einem fortgesetzten Treibhausgas-Ausstoßes und den daraus resultierenden wärmeren und saureren Weltmeeren, einer Schmelze von Meereis und Gletschern, steigenden Meeresspiegeln und extremeren Wetterlagen. Die arktische Erwärmung sei unverhältnismäßig hoch. "Was in der Arktis passiert, betrifft uns alle", so der Chef der UNO-Organisation.

Für die Jahre 2022 bis 2026 rechnen die Forscher mit Jahresdurchschnittstemperaturen 1,1 bis 1,7 Grad über dem vorindustriellen Level - das ist der Mittelwert von 1850 bis 1900. Die Temperaturabweichung in der Arktis wird den Berechnungen zufolge mehr als dreimal so hoch ausfallen wie die globalen Veränderungen, verglichen mit dem Durchschnitt von 1991 bis 2020.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.