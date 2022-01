Das vergangene Jahr war eines der sieben heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen. (Archivbild) (Ina Fassbender / dpa)

Wie die Weltwetterorganisation in Genf mitteilte, war das vergangene Jahr zudem eines der sieben heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen vor mehr als hundert Jahren.

Die globale Durchschnittstemperatur lag 2021 etwa 1,11 Grad über dem Niveau von 1850 bis 1900.

Die Folgen des Klimawandels und wetterbedingte Gefahrenlagen hätten lebensverändernde und verheerende Folgen für die Menschen auf jedem Kontinent gehabt, erklärte die WMO. Generalsekretär Taalas erinnerte an die Rekordtemperaturen von fast 50 Grad in Kanada, Überschwemmungen in Asien und Europa sowie Dürren in Afrika und Südamerika.

