Die Weltorganisation für Meteorologie - WMO - hat zwei Temperaturrekorde seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen vor 76 Jahren bestätigt.

Wie die Behörde in Genf bekanntgab, wurde im Juli 2016 an einer Wetterstation in Kuwait eine Temperatur von 53,9 Grad Celsius erreicht. Im Mai 2017 waren es in der pakistanischen Stadt Turbat 53,7 Grad Celsius. Die Messungen seien nun verifiziert worden bei einer möglichen Abweichung von bis zu 0,4 Grad, erklärte die WMO.



Als höchste jemals gemessene Temperatur gelten die 56,7 Grad, die am 10. Juli 1913 im Death Valley im US-Bundesstaat Kalifornien gemessen wurden. Der Wert ist unter Klimahistorikern allerdings umstritten.