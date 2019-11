Die Konzentration klimaschädlicher Treibhausgase in der Atmosphäre hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht.

Das geht aus dem Jahresbericht der Weltwetterorganisation in Genf hervor. Demnach stieg die Konzentration von Kohlendioxid in der Erdatmosphäre auf 407,8 Teilen pro Million. Dies seien 147 Prozent des Werts in der vorindustriellen Zeit. Bereits 2018 hatte es einen Höchstwert gegeben. Auch die Konzentration von Methan stieg auf ein Rekord-Niveau.



Der Generalsekretär der Weltwetterorganisation, Taalas, sagte, es gebe keine Anzeichen für eine Verlangsamung oder einen Rückgang. Die Staaten müssten endlich handeln. Die aktuellen Reduktionsziele führten auch mittelfristig nicht zu einer Trendumkehr, hieß es.