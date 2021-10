Die meisten Länder sind der Weltwetterorganisation zufolge nicht auf die steigende Anzahl von Überschwemmungen und Trinkwassermangel vorbereitet.

Zu diesem Schluss kommt die UNO-Unterorganisation in einer Analyse. Generalsekretär Taalas mahnte, die Welt müsse aufwachen und sich dieser drohenden Wasserkrise stellen. Der Klimawandel verschärfe Überschwemmungen wie jüngst in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen sowie in einigen asiatischen Ländern. Die Zahl der Katastrophen durch Fluten sei in den vergangenen 20 Jahren um 134 Prozent gestiegen, die Zahl der Dürren um 29 Prozent. Die Wasserknappheit werde bis zum Jahr 2050 die Hälfte der Weltbevölkerung betreffen, betonte die Weltwetterorganisation. Besonders betroffen seien unter anderem der Nahe Osten, die Sahelzone in Afrika, der Mittelmeerraum und der Westen der USA sowie Südamerikas.

