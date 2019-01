Weltwirtschaft BDI fordert harte Linie gegen China

Die Europäische Union soll sich im Wettbewerb mit China stärker positionieren: In einem Grundsatzpapier formuliert der Bundesverband der Deutschen Industrie dazu in 54 Punkten konkrete Forderungen. Es geht darum, in Konkurrenz zum Modell des chinesischen Staatskapitalismus langfristig zu bestehen.

Von Volker Finthammer

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek