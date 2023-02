Folgen des Ukraine-Kriegs

Arbeiter auf einer Baustelle (imago images / Future Image / Christoph Hardt via www.imago-images.de)

Schon im vergangenen Jahr sei die globale Wirtschaftsleistung um 1,6 Billionen US-Dollar niedriger ausgefallen als in einem Szenario ohne Krieg, zitiert die "Rheinische Post" aus einer Schätzung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. So habe die russische Invasion weltweit zu Liefer- und Produktionsstörungen geführt. Zudem sei die Inflation überall stark gestiegen und habe mit den in die Höhe geschnellten Energiepreisen die Kaufkraft der Verbraucher reduziert. Zusätzlich hielten sich die Unternehmen angesichts unsicherer Perspektiven und steigender Finanzierungskosten mit ihren Investitionen zurück.

Die Wirtschafts-Wissenschaftler des IW befürchten dem Bericht zufolge auch für dieses Jahr erhebliche ökonomische Schäden. So könnten sich die weltweiten Produktionsausfälle auf weitere rund 1.000 Milliarden US-Dollar belaufen.

