Die Weltwirtschaft wird nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds durch die Coronavirus-Pandemie langfristige Schäden davontragen.

Man gehe nach wie vor von einer tiefen Rezession aus, sagte IWF-Chefvolkswirtin Gopinath. Sämtliche Fortschritte bei der Armutsbekämpfung seit den 1990er Jahren würden rückgängig gemacht. Zudem sei in den kommenden Jahren eine größere soziale Ungleichheit zu befürchten.



Der Einbruch der Weltwirtschaft ist nach einer IWF-Prognose jedoch weniger stark als befürchtet. Demnach wird die Wirtschaftsleistung im laufenden Jahr um rund 4,4 Prozent zurückgehen. Damit hob der Währungsfonds seine Vorhersage vom Juni um 0,8 Prozentpunkte an. Für Deutschland sagt der IWF ein Minus von 6,0 Prozent voraus, 2021 dann ein Plus von 4,2 Prozent. Für die Eurozone wird ein Rückgang um 8,3 Prozent erwartet, dann soll es zu einer Steigerung um 5,2 Prozent kommen.

