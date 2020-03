Die Vereinten Nationen haben wegen des Coronavirus vor einer globalen Rezession gewarnt.

Die Weltwirtschaft könnne in diesem Jahr mit einer Summe zwischen einer und zwei Billionen US-Dollar belastet werden, erklärte die UNO-Wirtschaftsorganisation UNCTAD. Die Europäische Union werde 2020 nahezu sicher in die Rezession rutschen. Besonderer Druck liege auf Deutschland und Italien, hieß es weiter.



Aus Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Ausbreitung und des Ölpreisverfalls gab es an den Aktienmärkten starke Kursverluste. So verlor die Börse in Frankfurt am Main gestern fast acht Prozent. Verluste in ähnlicher Größenordnung gab es auch an den Handelsplätzen in London, Paris und New York.