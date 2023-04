IWF-Chefin

"Weltwirtschaft erweist sich als widerstandsfähig"

Der Internationale Währungsfonds zeigt sich trotz einer mäßigen Wachstumsprognose vorsichtig optimistisch für die weitere Entwicklung der Weltwirtschaft. Zwar befinde man sich derzeit in keiner guten Lage, und die Risiken nähmen weiter zu, sagte IWF-Chefin Georgiewa während der gemeinsamen Frühjahrstagung mit der Weltbank in Washington. Allerdings habe die globale Konjunktur in den zurückliegenden Jahren auch bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit bewiesen und Herausforderungen gemeistert.

13.04.2023