Der Einbruch der Weltwirtschaft ist nach einer Prognose des Internationalen Währungsfonds weniger stark als befürchtet.

In diesem Jahr sei mit einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um rund 4,4 Prozent zu rechnen, hieß es in einer neuen Schätzung des IWF. Damit hob der Währungsfonds seine Vorhersage vom Juni um 0,8 Prozentpunkte an. Man gehe von einer etwas weniger heftigen, aber immer noch tiefen Rezession aus, erklärte Chefvolkswirtin Gopinath. Wegen der anhaltenden Belastungen durch die Corona-Krise bleibe die Aussicht für das nächste Jahr jedoch trübe.

Diese Nachricht wurde am 13.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.