Der Internationale Währungsfonds sieht wachsende Gefahren für die Weltwirtschaft durch Handelskonflikte und politische Unsicherheit.

In einer Erklärung des IWF-Lenkungsausschusses werden auch historisch hohe Schuldenstände und wachsende finanzielle Verwundbarkeiten als Risiken genannt. Dem müsse man rasch entgegenwirken. Nötig seien Reformen mit dem Ziel, die Volkswirtschaften widerstandsfähiger gegen Krisen zu machen. Wo es die Inflation erlaube, sollten die Zentralbanken das Wachstum unterstützen, dabei aber auch die Risiken für die Stabilität im Auge haben, heißt es in dem Kommuniqué, das auf der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Indonesien beschlossen wurde.



Der Präsident der Europäischen Zentralbank, Draghi, rief die Unternehmen auf, sich auf die Gefahren eines ungeordneten Brexit vorzubereiten. Ein vertraglich ungeregeltes Ausscheiden Großbritanniens aus der EU sei eines der größten Stabilitätsrisiken, erklärte Draghi. Ein sauber geregelter Brexit berge dagegen nur ein geringes Schockrisiko.