Der Präsident der Bundesbank, Weidmann, sieht Anzeichen für eine Entspannung im Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Zum Abschluss der Jahrestagung von IWF und Weltbank in Indonesien sagte er, beide Seiten hätten auf dem Treffen erkennen lassen, dass sie nicht an einer Eskalation interessiert seien. Eine weitere Zuspitzung sei weniger wahrscheinlich geworden.



Der IWF-Lenkungsausschuss warnte in einer Erklärung vor insgesamt wachsenden Gefahren für die Weltwirtschaft, auch durch politische Unsicherheit und historisch hohe Schuldenstände. Dem müsse man rasch entgegenwirken. Nötig seien Reformen mit dem Ziel, die Volkswirtschaften widerstandsfähiger gegen Krisen zu machen. Wo es die Inflation erlaube, sollten die Zentralbanken das Wachstum unterstützen, dabei aber auch die Risiken für die Stabilität im Auge haben, heißt es in dem Kommuniqué.