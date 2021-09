Internationale Transportverbände und Gewerkschaften haben vor einem Zusammenbrechen der weltweiten Lieferketten infolge der Corona-Krise gewarnt.

Die Pandemie habe sich negativ auf die Beschäftigten des Transportwesens ausgewirkt, hieß es in einem anlässlich der UNO-Vollversammlung in New York veröffentlichten offenen Brief. So hätten hunderttausende Besatzungsmitglieder von Handelsschiffen in der Krise die Schiffe nicht verlassen können. Auch die Angestellten der Luftfahrtbranche und Lkw-Fahrer hätten sich etwa mit Formalitäten und Wartezeiten an den Grenzen auseinandersetzen müssen. In allen Bereichen der Branche herrsche bereits Fachkräftemangel, der sich weiter verstärken könne, warnen die Verbände. Die Politik müsse auf diese Krise reagieren, bevor der Druck auf die Lieferketten in der Weihnachtssaison weiter steige.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.