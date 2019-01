Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat zu Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos mehr Zusammenarbeit angemahnt.

Der CDU-Politiker sagte in Berlin, globale Herausforderungen bedürfen eines Austauschs und Suchens nach Lösungen auf internationaler Ebene. Als Beispiele nannte er Handelskonflikte, geopolitische Spannungen und den digitalen Wandel. Altmaier wird morgen und übermorgen an der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in der Schweiz teilnehmen. Dort diskutieren seit heute rund 3.000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über Probleme wie Cyberattacken und Handelskonflikte.



Für den Nachmittag ist eine Rede des neuen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro geplant. Bei seiner Ankunft in Davos sagte er, er sei gekommen, um zu zeigen, dass sich Brasilien gewandelt habe. Kritiker sehen in Bolsonaro eine Gefahr für die Demokratie des Landes. Er hatte sich immer wieder abfällig über Schwarze und Homosexuelle geäußert und die Militärdiktatur in Brasilien gelobt.