Weltwirtschaftsforum in Davos (Markus Schreiber/AP/dpa)

Wirtschaftsminister Habeck nimmt an einer Runde über Handel, Wachstum und Investitionen teil. Der Grünen-Politiker sagte im Deutschlandfunk , angesichts der globalen Probleme seien die Gespräche in Davos wichtig. Die Welt zerfalle zunehmend in Partikularinteressen. Einzelne Länder - beispielsweise Russland - hätten die Machtkonfrontation gewählt. Globale Probleme wie etwa die Klimakrise und die soziale Ungerechtigkeit könnten jedoch nur gemeinsam gelöst werden, betonte Habeck.

Fast 2.700 Teilnehmer

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos dauert vier Tage. Bei dem Treffen in den Schweizer Alpen diskutieren fast 2700 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über Lösungen für internationale Probleme. Die Tagung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt". Im Fokus stehen die Folgen des Ukraine-Kriegs mit hoher Inflation und Energiekrise, aber auch der Klimawandel.

Globale Rezession wahrscheinlich?

In einer Umfrage der WEF-Organisatoren unter Chefökonomen gaben 18 Prozent der Befragten an, eine globale Rezession sei dieses Jahr extrem wahrscheinlich. Das sind mehr als doppelt so viele wie im September 2022. Nur ein Drittel der Experten erachtet dies als unwahrscheinlich. Als Probleme werden die hohe Inflation, die riesigen Schuldenberge und die starke Fragmentierung zwischen den Ländern gesehen.

Greenpeace kritisiert Privatflüge

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace kritisierte im Vorfeld die Privatflüge vieler Teilnehmer als "ignorant und rücksichtslos". Kurzstreckenflüge müssten dort gestrichen werden, wo zumutbare Zugverbindungen existierten, forderte Greenpeace.

Mehr als die Hälfte der Privatjet-Flüge, die während der Woche des Weltwirtschaftsforums 2022 an den Flughäfen in direkter Nähe von Davos gelandet und gestartet seien, hätten Kurzstrecken unter 750 Kilometer zurückgelegt, hieß es. Bei 38 Prozent der Flüge habe es sich sogar um die besonders klimaschädlichen Distanzen von unter 500 Kilometern gehandelt. Das zeige eine Analyse des niederländischen Beratungsinstituts CE Delft im Auftrag von Greenpeace.

Verschwörungsmythen kursieren schon seit Jahren

Rund um das Weltwirtschaftsforum ranken sich seit Jahren auch Verschwörungsmythen und Desinformation. "Große ökonomische Zusammenschlüsse sind gerne Projektionsflächen für Verschwörungserzählungen, weil dort verschiedenste Menschen mit Macht zusammenkommen, um sich auszutauschen", sagte etwa der Politikwissenschaftler Jan Rathje vom Center für Monitoring, Analyse und Strategie (CeMAS) der Deutschen Presse-Agentur. Das CeMAS untersucht Radikalisierungstendenzen und Verschwörungserzählungen im Netz.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.